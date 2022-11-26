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В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев

Глава войск РХБЗ Кириллов: ученые в США создали вариант коронавируса со смертностью в 80% случаев
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Samuel Colvin
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В США был создан вариант коронавируса, который вызывает гибель 80% лабораторных животных. Об этом сообщил в субботу, 26 ноября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По данным российского военного ведомства, штамм искусственного возбудителя коронавируса создали в октябре в Бостонском университете на основе штамма «омикрон» и исходного варианта из китайского города Ухань.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — отметил Кириллов на брифинге.

Он добавил, что защитные свойства антител при взаимодействии с новым патогеном снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

В Минобороны указали, что само проведение такого эксперимента свидетельствует об отсутствии в США системы государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в сфере генной инженерии и синтетической биологии.

«Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», — уточнил он.

Накануне сенат США представил отчет, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента во время исследований. В то же время эксперты отмечают, что эта позиция может измениться в будущем. Комитет также обращает внимание на то, что версия природного возникновения вируса больше не заслуживает кредита доверия.

Согласно отчету, существует также ряд нерешенных вопросов, которые могли бы пролить свет на настоящее происхождение коронавируса. Среди списка таких вопросов — установление промежуточного вида животных, который был хозяином для SARS-CoV-2, и время, когда вирус впервые заразил человека. Кроме этого, нужно узнать, где находится вирусный резервуар, а также то, каким образом коронавирус получил свои уникальные генетические особенности.

Тогда же доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями» отметил, что заявление комитета сената США о том, что пандемия коронавируса могла возникнуть в результате инцидента в исследовательской лаборатории, является скорее политическим, поскольку такую версию происхождения COVID-19 выдвинули представители комитета американского сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, а не медицинские специалисты.

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