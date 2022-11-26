Болельщик Уэльса скончался в Катаре перед матчем сборной с командой Ирана

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила о смерти фаната национальной сборной Кевина Дэвиса во время чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Как отметила телекомпания Би-би-си 26 ноября, 62-летний мужчина умер по естественным причинам.

Ассоциация принесла соболезнования семье болельщика от лица всех своих сотрудников.

«В это печальное время мыслями мы вместе с семьей и друзьями Дэвиса. Мы находимся в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем», — отмечено в Twitter организации.

Валлийский болельщик находился в Дохе вместе со своим сыном и друзьями и собирался посетить матч Уэльса с командой Ирана, однако умер до его начала.

Уэльс, который играет в группе В, сейчас находится на четвертом, последнем месте, имея только одно очко после игры вничью (1:1) с США. Первое место занимает Англия (4 очка), на второй строчке расположился Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), пишет «Спорт-Экспресс».

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что на стадионе «Локомотив» в Москве во время матча умер 36-летний болельщик. По данным источника «Известий», тело мужчины обнаружили на стадионе накануне вечером. По предварительной информации, в день смерти у болельщика с самого утра сильно болела голова. Однако вечером он всё же поехал посмотреть футбол, но потерял сознание на стадионе и умер.