Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший офицер ЦРУ заявил о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт
Общество
Суд арестовал сбившего женщину в Москве подростка без прав
Общество
Умер известный советский следователь Владимир Калиниченко
Мир
В Греции создадут базу американских беспилотников
Происшествия
Два мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Мир
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Мир
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Мир
Шольц выступил за получение гражданства уже спустя 5 лет жизни в ФРГ
Мир
В МО РФ заявили о причастности Болтона к созданию биооружия для лидерства США
Мир
В ЛНР заявили о множестве иностранных наемников в составе ВСУ под Сватово и Кременной
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в Запорожской области
Мир
Кличко заявил о четверти остающихся без электроснабжения киевлян
Сюжет:

Болельщик Уэльса скончался в Катаре перед матчем сборной с командой Ирана

0
Фото: Global Look Press/Hasan Bratic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила о смерти фаната национальной сборной Кевина Дэвиса во время чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Как отметила телекомпания Би-би-си 26 ноября, 62-летний мужчина умер по естественным причинам.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

Ассоциация принесла соболезнования семье болельщика от лица всех своих сотрудников.

«В это печальное время мыслями мы вместе с семьей и друзьями Дэвиса. Мы находимся в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем», — отмечено в Twitter организации.

Валлийский болельщик находился в Дохе вместе со своим сыном и друзьями и собирался посетить матч Уэльса с командой Ирана, однако умер до его начала.

Уэльс, который играет в группе В, сейчас находится на четвертом, последнем месте, имея только одно очко после игры вничью (1:1) с США. Первое место занимает Англия (4 очка), на второй строчке расположился Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), пишет «Спорт-Экспресс».

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что на стадионе «Локомотив» в Москве во время матча умер 36-летний болельщик. По данным источника «Известий», тело мужчины обнаружили на стадионе накануне вечером. По предварительной информации, в день смерти у болельщика с самого утра сильно болела голова. Однако вечером он всё же поехал посмотреть футбол, но потерял сознание на стадионе и умер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022