Президент России Путин лично встретился с матерями солдат, участвующих в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите населения Донбасса. На мероприятии присутствовали матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных. Об этом говорится 25 ноября в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что участники специально военной операции (СВО) — настоящие герои.

«Никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья», — сказал Путин.

По словам президента, с некоторыми участниками спецоперации он говорил лично. Он отметил, что эти звонки становились неожиданностью для бойцов, но их реакция его удивляла.

Кроме того, в ходе встречи Путин ответил на опасения одной из матерей о том, что ее младший сын, которому скоро исполнится 18 лет, может оказаться на фронте.

После встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным матери военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса исполнили советскую песню «Подмосковные вечера».

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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