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Матери бойцов СВО спели «Подмосковные вечера» после встречи с Путиным

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Матери военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса исполнили советскую песню «Подмосковные вечера» после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Женщины собрались вокруг одной из участниц встречи и исполнили композицию под аккомпанемент рояля.

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25 ноября Путин встретился с матерям бойцов СВО.

Глава государства заявил, что все участники специальной военной операции — герои и они достойно выполняют свой долг.

Кроме того, Путин указал, что противники в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации.

Также Путин допустил распространение ряда льгот, предусмотренных для российских военных, на ополченцев Донбасса, которые сражаются с 2014 года.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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