Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников спецоперации ответил на опасения одной из них о том, что ее младший сын может оказаться на фронте.

На встрече женщина поведала, что два ее старших сына уже находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса. С ней остался младший, которому скоро исполнится 18 лет.

«Ему все говорят: тебя на мать оставили, так что сторожи. Я с ужасом думаю, что сейчас младшему 17, исполнится 18, и этот пойдет», — сказала женщина.

«Не надо, не надо. Хватит», — отреагировал президент. Он также выразил мнение, что «одному из сыновей пора вернуться».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений в Кремле по поводу вероятности второй волны мобилизации не ведется.

31 октября Путин заявил о завершении частичной мобилизации, объявленной в стране 21 сентября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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