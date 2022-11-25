Реклама
Прямой эфир
Мир
Кулеба усомнился в версии о падении украинской ракеты в Польше
Мир
В Болгарии заявили о поддержке ЕК в стремлении страны присоединиться к Шенгену
Общество
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана внесли в список иноагентов
Происшествия
Число погибших при минометном обстреле Новой Каховки выросло до семи
Мир
Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
Мир
Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Общество
СК начал проверку по факту гибели при пожаре вдовы Говорухина
Общество
Матери бойцов СВО спели «Подмосковные вечера» после встречи с Путиным
Мир
Европу предупредили о росте смертности из-за высоких цен на энергоносители
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Мир
Правительство Украины запретило экспорт дров
Мир
Дуда согласился принять ЗРК Patriot в Польше при отказе Берлина передать их Киеву
Сюжет:

Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине

Путин ответил женщине, опасающейся отправки младшего сына в зону спецоперации, словами «не надо, хватит»
0
Фото: ТАСС/Сорокин Донат
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников спецоперации ответил на опасения одной из них о том, что ее младший сын может оказаться на фронте.

На встрече женщина поведала, что два ее старших сына уже находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса. С ней остался младший, которому скоро исполнится 18 лет.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

«Ему все говорят: тебя на мать оставили, так что сторожи. Я с ужасом думаю, что сейчас младшему 17, исполнится 18, и этот пойдет», — сказала женщина.

«Не надо, не надо. Хватит», — отреагировал президент. Он также выразил мнение, что «одному из сыновей пора вернуться».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений в Кремле по поводу вероятности второй волны мобилизации не ведется.

31 октября Путин заявил о завершении частичной мобилизации, объявленной в стране 21 сентября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022