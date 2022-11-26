Алексеенко назвал своей главной задачей обеспечение безопасности людей

Главными задачами нового председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко являются обеспечение безопасности людей и повышение качества их жизни в регионе. Об этом в пятницу, 25 ноября, он рассказал ТАСС.

«Все цели и задачи сейчас можно выразить одним простым словом — люди. Это сейчас самое главное. Безопасность, организация нормальной жизни каждой семьи. И тех, кого эвакуируем из зоны обстрела нацистов, и тех, кто остается в своих домах», — заявил Алексеенко.

Он также отметил необходимость обеспечения местных жителей отоплением, надежным электроснабжением, медицинской помощью, а также стабильной работой транспорта. Кроме того, Алексеенко подчеркнул, что нужно создать условия, в которых дети будут иметь возможности продолжать обучение.

Ранее в этот день Андрея Алексеенко назначили председателем правительства Херсонской области. В свою очередь, временно занимавший эту должность после проведения референдума Сергей Елисеев, решив поставленные управленческие задачи, завершает свою командировку и возвращается в Калининградскую область.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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