Путин указал на попытки противников обесценить действия российских военных

Противники в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил 25 ноября президент РФ Владимир Путин.

«В информационной сфере тоже противник [действует] — когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то ложную информацию, побудить к каким-то действиям», — сказал президент на встрече с матерями участников спецоперации.

Обращаясь к матери погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта, глава государства добавил, что противник, действуя в информационном поле, пытается побудить к деструктивным действиям, чтобы обесценить то, ради чего идет спецоперация.

«Они побуждают, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. ‹...› Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне», — заключил Путин.

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