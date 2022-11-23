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Песков заявил об отсутствии сомнений в успехе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Успешное завершение специальной военной операции России не вызывает сомнений. Об этом сообщил журналистам 23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

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«Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает», — отметил он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Владимир Путин имел возможность кратко проинформировать лидеров стран ОДКБ о том, что происходит в контексте СВО.

Ранее в среду президент России в своем выступлении на саммите стран ОДКБ в Ереване на заседании в узком составе пообещал отдельно рассказать о ситуации на Украине.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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