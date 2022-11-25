В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН

Верховная рада 25 ноября зарегистрировала проект постановления с призывом признать Россию «государством —спонсором терроризма» и исключить из ООН. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Инициаторами проекта постановления являются спикер рады Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.

В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишить Россию права вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, а также аргументируется незаконность нахождения РФ в ООН и предлагается реформирование организации.

5 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что идеи о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, которые высказывает украинская сторона, являются нереальными.

Ранее, 23 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из СБ ООН разрушит миропорядок.

В начале сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки США реформировать СБ ООН будут провалены в том случае, если они захотят изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев еще летом подтверждал, что исключить Россию из СБ ООН невозможно.