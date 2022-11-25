Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХК) за нарушение кодекса этики организации. Об этом в пятницу, 25 ноября, говорится в пресс-релизе IIHF.

«Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Она этого не сделала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ФХК должна была предпринять действия, чтобы команды, клубы и лиги под ее юрисдикцией не демонстрировали поддержку специальной военной операции России на Украине.

20 августа стало известно, что IIHF не планирует допускать сборные России и Белоруссии до международных соревнований в 2023 году.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Позднее независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляцию ФХР на отстранение сборных России от участия в международных соревнованиях.

Также IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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