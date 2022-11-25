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Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики

Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики организации
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХК) за нарушение кодекса этики организации. Об этом в пятницу, 25 ноября, говорится в пресс-релизе IIHF.

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«Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Она этого не сделала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ФХК должна была предпринять действия, чтобы команды, клубы и лиги под ее юрисдикцией не демонстрировали поддержку специальной военной операции России на Украине.

20 августа стало известно, что IIHF не планирует допускать сборные России и Белоруссии до международных соревнований в 2023 году.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Позднее независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляцию ФХР на отстранение сборных России от участия в международных соревнованиях.

Также IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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