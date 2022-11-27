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Россиянам разъяснили порядок получения зарплаты в связи с новогодними праздниками

Эксперт SuperJob Голованова рассказала, выгодно ли брать отпуск в январе и как праздники отразятся на зарплате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Январь — традиционно самый короткий рабочий месяц в году: в нем много нерабочих праздничных дней. О том, выгодно ли брать отпуск в первом месяце года и изменится ли зарплата из-за праздников, «Известиям» рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

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«В январе 2023 года будут длинные выходные: согласно закону, с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году приходится на воскресенье, у тех, кто работает на 5-дневной рабочей неделе, выходные начнутся с 31 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно», — уточнила эксперт.

По ее словам, если работнику установлен оклад, продолжительные выходные не должны сказаться на его заработной плате. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для таких работников наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

«Если же вам установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в зарплате могут быть. Всё будет зависеть от того, сколько часов в общем за месяц вы отработаете или какой объем работы выполните. Но таким сотрудникам работодатель, согласно закону, должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативном актом организации», — рассказала Голованова.

Она отметила, что работа в нерабочие праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.

Говоря о том, выгодно ли брать отпуск в январе, эксперт указала на то, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество в нем рабочих часов. Есть простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем более невыгодным является отпуск в это время. Поэтому в такие месяцы выгоднее поработать и получить зарплату.

«С учетом этого правила, январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. В январе 2023 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов), а значит, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами. В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе лучше поработать», — посоветовала Голованова.

Желающим продлить новогодние каникулы эксперт порекомендовала взять отпуск в декабре 2022 года. В этом месяце 22 рабочих дня (176 часов), поэтому сильной потери в деньгах быть не должно.

19 ноября директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», какие выплаты работник может получить после увольнения и в каких случаях они положены. По ее словам, при увольнении сотрудника работодатель обязан оплатить ему все отработанные дни согласно его ставке, даже если сверх выданной зарплаты работник трудился только один день.

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