Эксперт рассказал о положенных выплатах после увольнения

Для некоторых работников увольнение становится стрессовой ситуацией, при которой хочется отвлечься и больше не задумываться о рабочих вопросах. Но при уходе из компании сотруднику стоит помнить, что работодатель должен выплатить ему денежную компенсацию. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», какие выплаты работник может получить после увольнения и в каких случаях они положены.

При увольнении сотрудника работодатель обязан оплатить ему все отработанные дни согласно его ставке, даже если сверх выданной зарплаты работник трудился только один день, отметила специалист.

Для расчета необходимой суммы выплаты берется среднедневной заработок увольняющегося и умножается на число отработанных дней после получения жалования. Также она отметила, что если по условиям трудового договора специалисту положены какие-либо надбавки или премии, компания также должна выплатить их.

Помимо этого, сотрудник не всегда использует тот срок отпуска, который ему положен. Согласно Трудовому кодексу, в течение года работнику доступно 28 календарных дней для отдыха, для некоторых категорий трудящихся также положены дополнительные дни. Увольняющийся сотрудник может получить выплату за каждый день неиспользованного отпуска. Чтобы рассчитать положенную денежную компенсацию, необходимо умножить среднедневной заработок работника за последний год на количество дней неиспользованного отпуска.

«Иногда бывает ситуация, когда сотрудник берет отдых авансом. В таком случае при увольнении вычтут уже оплаченные дни отпуска из средств для оплаты остатка зарплаты. Если денежная компенсация работнику не положена, то взыскать эти деньги из личных средств сотрудника работодатель не имеет права, это будет является тратами компании», — пояснила Санина.

В Трудовом кодексе также прописана такая ситуация: если в течение месяца работник взял больничный, но так и не трудоустроился, то деньги за дни болезни ему обязан выплатить последний работодатель. В свою очередь, компании эти затраты возмещает Фонд социального страхования. Также в это ведомство необходимо обращаться, если организация вовсе закрылась.

У такой выплаты есть несколько важных нюансов. Денежная компенсация при больничном составит 60% от среднего заработка, который рассчитывается за последние два года. Также стоит учитывать, что такая выплата доступна только при больничном по коду «заболевание» или «травма».

«И последний нюанс — в случае если трудовой договор был заключен на срок менее полугода, то работодатель суммарно за время трудоустройства и после увольнения сотрудника может оплатить ему не более 75 дней больничного», — добавила эксперт.

Также она напомнила, что по закону работодатель должен перечислить все положенные денежные выплаты в день увольнения или другой установленный срок. Если этого не произошло, сотрудник вправе потребовать проценты за ожидание. Размер дополнительной выплаты составит 1/150 ставки ЦБ за каждый день ожидания плюс сумма морального вреда для сотрудника. Если компания продолжает оттягивать выплату компенсации, работник может обратиться к бывшему работодателю с письменным заявлением, а затем в трудовую инспекцию или суд.

Отдельно Санина обратила внимание на ситуации, когда сотрудник теряет рабочее место из-за сокращения или ликвидации компании. В таких случаях сотруднику может выплачиваться выходное пособие — установленный средний заработок, а срок пособия зависит от причины увольнения, в среднем это период от двух недель до месяца. Такая денежная компенсация положена даже в том случае, если работник найдет новое место трудоустройства на следующий день.

«Следующая выплата — средний заработок на время поиска работы. Такое пособие выплачивается в течение двух месяцев после увольнения. Но при этом стоит учитывать, что из этой суммы вычтут полученное выходное пособие, а также работодатель прекращает выплату в случае выхода на новое место работы. В некоторых ситуациях сотрудник может получать выплату и за третий месяц, но для этого нужно встать на учет в службу занятости в течение двух недель после увольнения, предоставить подтверждение об отсутствии новой работы, указать наличие иждивенца и отсутствие средств к существованию», — рассказала она.

Последней из подобных выплат является компенсация при увольнении раньше установленного срока. При сокращении штата или ликвидации компании работодатель обязан предупредить об этом сотрудников в письменной форме не менее чем за два месяца. В случае если по соглашению сторон увольнение происходить раньше, компания выплачивает денежную компенсацию, равную среднему заработку за оставшийся до увольнения срок. При этом такая выплата не влияет на получение других положенных средств.

Опубликованное в июне исследование FinExpertiza, которое основано на данных Росстата, показало, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей.

Различие в уровне зарплат объясняется в первую очередь ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов.