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Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Водители в России скоро смогут покупать полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) с расширением на Белоруссию. Как отметил 25 ноября глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, такая возможность может появиться уже с января 2023 года.

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«Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение «зеленой карты» на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии», — отметил глава ВСС в разговоре с журналистами.

По словам Уфимцева, данный проект проводится совместно с Белоруссией, поэтому никаких соревнований по цене между российскими и белорусскими страховщиками возникнуть не должно. По его словам, определяющим будет то, что такой полис ОСАГО может купить житель каждой из двух стран.

«Мы покупаем с расширением на Белоруссию, а у них покупается полис с расширением на Россию. Пока тарифы мы не называем», — добавил он.

21 октября депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии одобрили проект концепции закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства». Документ предусматривает создание единого полиса ОСАГО, который будет действовать на территории двух стран.

Ранее, 1 октября, в России вступили в силу новые правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ включает четыре новых правила. Одно из них упрощает процедуру регистрации ДТП: теперь нет необходимости уведомлять об аварии страховую компанию и собирать данные очевидцев. Другое нововведение касается порядка уведомления страховщика о смене госномера — теперь эти сведения будут поступать в компанию автоматически через базы данных.

24 ноября пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что в III квартале 2022 года 30,4% автовладельцев получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составила 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4,1 млн человек.

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