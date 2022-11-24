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Максимальную скидку по ОСАГО во II квартале 2022 года получили более 4 млн водителей

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Фото: Global Look Press/ Zamir Usmanov
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В III квартале 2022 года 30,4% автовладельцев получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составила 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4,1 млн человек, сообщила 24 ноября пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

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«Статистика в очередной раз показала, что безаварийные автовладельцы, которых в стране большинство, вследствие аккуратной езды получают скидки на ОСАГО. Мы видим, что индивидуализация тарифов ОСАГО привела к тому, что люди водят менее аварийно, поскольку у них есть экономический стимул быть более аккуратными на дорогах и не попадать в ДТП», — рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Специалист подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безаварийных водителей выросло, а число тех, кто побывал в авариях, снизилось. По данным РСА, скидку за безаварийное вождение в РФ имеют 96,4% автовладельцев.

Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам III квартала текущего года получили 0,01% водителей, или 819 человек. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2073 водителя).

27 октября специалисты страхового рынка рассчитали примерную стоимость полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro и Saipa Shahin, которые появятся на российском рынке весной 2023 года. В качестве примера страховщики взяли 35-летнего автовладельца из Москвы, у которого 10-летний водительский стаж. Стоимость полиса ОСАГО для иранского авто (коэффициент мощности — 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей. При этом будет учитываться коэффициент «бонус-малус» (КБМ) — 0,46. КБМ является показателем безаварийного вождения, от которого зависит размер скидки или надбавки на полис ОСАГО. Чем больше произошло аварий по вине водителя, тем выше коэффициент и наоборот. РСА рассчитывает и ежегодно обновляет КБМ для каждого водителя.

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