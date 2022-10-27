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Страховщики рассчитали стоимость полиса ОСАГО для иранских авто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты страхового рынка рассчитали примерную стоимость полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro и Saipa Shahin, которые появятся на российском рынке весной 2023 года. Об этом 27 октября «Известиям» сообщила пресс-служба компании «ВСК страхование».

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Размер премии по ОСАГО зависит от нескольких ключевых факторов — возраста и стажа автовладельца, города проживания и мощности двигателя машины.

В качестве примера страховщики взяли 35-летнего автовладельца из Москвы, у которого 10-летний водительский стаж.

Стоимость полиса ОСАГО для иранского авто (коэффициент мощности — 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей.

При этом будет учитываться «коэффициент бонус-малус» (КБМ) — 0,46. КБМ является показателем безаварийного вождения, от которого зависит размер скидки или надбавки на полис ОСАГО. Чем больше произошло аварий по вине водителя, тем выше коэффициент и наоборот. РСА рассчитывает и ежегодно обновляет КБМ для каждого водителя.

Автомобилист, часто попадающий в ДТП, должен будет заплатить за страхование иранской машины уже 49,9 тыс. рублей, а его КБМ составит — 3,92.

Операторы каршеринга или прокатные компании, которые будут использовать в своем бизнесе Iran Khodro и Saipa Shahin, заплатят за страховку такого автомобиля 95,4 тыс. рублей.

Страховые специалисты при этом отметили, что пока перспективы спроса на иранские автомобили в России не ясны. По их данным такие автомобили будут широко применяться в такси в качестве альтернативы популярным корейским маркам. При этом возможность массового распространения авто иранских брендов в РФ будет зависеть от стабильности поставок запасных частей для обслуживания этих автомобилей.

21 октября компания Iran Khodro показала в Иране новый хетчбэк TF21, сделанный на базе французской модели Peugeot 206. Пока представлен полноразмерный макет машины, однако известно, что будущая новинка будет комплектоваться атмосферным мотором объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с. Двигатель на выбор будет комплектовать либо пятиступенчатой механической коробкой либо шестиступенчатым автоматом. В серийное производство машину планируют запустить в сентябре 2023 года. Автомобильные эксперты не исключили, что в будущем этот автомобиль могут поставлять в Россию.

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