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Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге

Консул Дронов: Москва даст ответ на решение Лейпцига переименовать улицу, где находится консульство РФ
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Фото: Генеральное консульство РФ в Лейпциге
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Россия даст соответствующий ответ на недружественный шаг Лейпцига, решившего переименовать улицу, где находится российское генконсульство. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил генеральный консул Алексей Дронов.

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«Исходим из того, что данная мера не повлияет на работу генконсульства, но Россия, безусловно, не оставит этот недружественный шаг местных властей без соответствующего ответа», — заявил генконсул «РИА Новости».

Он уточнил, что речь идет о переименовании улицы Турмгутштрассе в германском Лейпциге, которая, согласно информации из различных источников, в том числе сайта города, будет называться Борис-Романченко-Штрассе — в честь украинского общественного деятеля, ветерана ВОВ.

«Официальное уведомление генконсульство [о переименовании улицы] не получало. Вместе с тем известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями», — отметил Дронов.

По словам дипломата, генконсульство направило запрос в адрес мэра с просьбой разъяснить механизмы и сроки реализации этого решения.

В странах Запада начали переименовывать улицы, на которых находятся российские посольства, в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Так, в конце апреля сообщалось, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских Героев.

В марте стало известно о переименовании Фуллертон-стрит в Сиднее, где располагается здание российского генконсульства, на Украинскую.

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