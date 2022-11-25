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В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

Маск: отметки о верификации профиля в Twitter будут отличаться по цветам
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Фото: Global Look Press/Muhammad Ata
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Отметки о прохождении процедуры верификации профиля в Twitter будут отличаться по цвету. Об этом 25 ноября сообщил владелец сервиса, американский предприниматель Илон Маск.

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На своей странице в Twitter он отметил, что цвета отметки будут зависеть от типа пользователя.

«Золотая галочка — для компаний, серая галочка — для правительств, голубая — для частных лиц (знаменитостей или нет)», — объяснил бизнесмен.

Новая схема начнет работу с 2 декабря. Перед активацией отметки аккаунты будут проходить аутентификацию вручную.

Накануне Маск сообщил, что заблокированные учетные записи в Twitter восстановят на следующей неделе. За день до того, как объявить «амнистию», предприниматель провел открытое голосование. По его результатам 72,4% пользователей высказались за их восстановление при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

Прежде в Twitter был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Однако политик заявил, что не намерен пользоваться сервисом.

Также в ноябре Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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