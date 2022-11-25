Глава Минтруда Котяков заявил об индексации пенсий неработающих россиян на 4,8% с 1 января

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. Об этом 25 ноября сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По его словам, в рамках двухэтапной индексации, предусмотренной действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к январю 2022 года составит 15,3% в годовом выражении.

В этот же день доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что часть пенсионеров в декабре получит двойную пенсию. Она объяснила это тем, что банки и почтовые отделения не будут работать в период январских праздников. Поэтому тем, у кого пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.

Накануне, 24 ноября, в Совете Федерации сообщили, что право на получение двух пенсий теперь имеют участники специальной военной операции (СВО), получившие инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, а также некоторые близкие родственники погибших во время СВО.

17 ноября ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что государство может увеличить размер пенсии при определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом.

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.