Юрист назвала подлежащие пересчету пенсии категории граждан

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что государство может увеличить размер пенсии при определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом.

В беседе с агентством «Прайм» в четверг, 17 ноября, эксперт отметила, что увеличение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) работающим пенсионерам 1 августа и ежегодная индексация 1 января способствуют повышению выплат.

Кроме того, размер выплат может быть увеличен при достижении пенсионером возраста 80 лет, а также при изменении количества иждивенцев и группы инвалидности, пишет НСН. В таких случаях предоставлять ПФР заявление не нужно.

Ногайлиева рассказала, что после назначения пенсии придется подавать документы на перерасчет. При появлении новых сведений о стаже за период до 1 января 2022 года, накоплении стажа на Крайнем Севере или в сельской местности, накоплении страхового стажа и учете иных периодов из закона «О страховых пенсиях» можно подать заявление на повышение фиксированной пенсии на «Госуслугах».

Перерасчет выплат осуществляется 1 числа следующего после подачи документов месяца, отмечает Life.ru.

16 ноября в Госдуму внесли законопроект, по которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше обычного возраста. При этом должно быть наличие страхового стажа не менее 15 лет и величины ИПК в размере не менее 30, отмечает телеканал «360».

В настоящее время право на досрочное назначение страховой пенсии имеют инвалиды вследствие военной травмы: мужчины, достигшие возраста 55 лет, женщины, достигшие возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно, пишет RT.

Законопроект подготовил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, уточняет сайт aif.ru.

Также 16 ноября Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, сообщает REGNUM.