На ВДНХ 25 ноября состоится открытие катка

На ВДНХ в пятницу, 25 ноября, состоится открытие зимнего сезона 2022/23 и катка на Главной аллее. Торжественная программа «Путешествие по снам» начнется в 18:00. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

«ВДНХ приглашает жителей и гостей Москвы на открытие зимнего сезона 2022/23 и катка на Главной аллее. Темой торжественной программы станет «Путешествие по снам». Мероприятия пройдут на трех площадках Выставки — возле арки Главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке», — говорится в пресс-релизе.

В частности, у арки Главного входа посетители увидят иммерсивную театральную постановку «Белый сон» с участием группы танцоров, цирковых жонглеров и артистов на моноциклах и колесе Сира. Кроме того, с 18:35 до 22:00 каждый час будет проходить шествие сказочных в белых одеждах.

На самом катке программа начнется с балета на льду. Затем гостей ждет пластический спектакль «Вещий сон». В завершение праздничной программы для зрителей выступят звезды фигурного катания, мастера спорта международного класса Алена Косторная и Максим Ковтун, которые представят свои показательные номера, а также проведут с гостями мастер-класс по фигурному катанию.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что приготовления по обустройству катка на ВДНХ находятся на финальной стадии, работы завершены на 90%.

Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. За восемь лет работы эту площадку посетили 4,5 млн человек. Каток официально признан самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.

22 ноября стало известно, что в Москве ГУМ-Каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября. Каток будет работать до конца февраля. На ярмарке будут работать карусели, посетителям предложат в том числе традиционные русские угощения — пирожки, блинчики, пряники, баранки, чай.