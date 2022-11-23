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Москвичам сообщили о завершении подготовки катка на ВДНХ

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/М. Денисов
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Специалисты почти завершили подготовку катка на ВДНХ в Москве. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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Обустройство катка началось еще в сентябре. Его территорию оснастили ограждениями из бруса, после этого на асфальте выложили слой песка для выравнивания ледовой поверхности. Затем проверили каток на герметичность и установили на площадках полосы из трубок с охлаждающей жидкостью, которая через спецтехнику позволит морозить лед.

В 2022 году катки будут обслуживать 11 холодильных установок.

Как рассказал менеджер по эксплуатации ледового оборудования Александр Морозов, наращивание льда происходит послойно, каждый слой составляет 0,1 мм. В результате толщина льда получится от 10 до 12 см.

Приготовления по обустройству катка находятся на финальной стадии, работы завершены на 90%. Заливка производится в круглосуточном режиме.

Зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября. За восемь лет каток посетили более 4,5 млн гостей. Площадь катка составляет свыше 20 тыс. кв. м. По периметру площадки смонтированы раздевалки, пункты проката, фудкорты, отмечает сайт kp.ru.

Покататься посетители смогут от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие».

В пресс-службе ВДНХ 22 ноября рассказали, что к открытию катка подготовят специальную программу, ее представят 25 ноября в 18:00. Темой торжественной программы станет «Путешествие по снам». Мероприятия пройдут на трех площадках выставки — возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке, пишет «Москва 24».

На катке ВДНХ программа начнется с балета на льду. Помимо этого, с 18:00 до 18:55 там покажут цирковые номера с участием акробатов, фигуристов, клоунов и эквилибристов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

22 ноября стало известно, что в Москве ГУМ-Каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября. Каток будет работать до конца февраля, отмечает RT. На ярмарке будут работать карусели, посетителям предложат, в том числе, традиционные русские угощения — пирожки, блинчики, пряники, баранки, чай, отмечает НСН.

21 ноября в подмосковных Химках заработал один из крупнейших в регионе катков «Юбилейный». Площадь катка составляет 2,4 тыс. кв. м. В этом году там появилась площадка для детей. К новому сезону на катке установили 15-метровую елку и лавочки для отдыха. Для пункта проката закупили 250 пар новых коньков разных размеров, сообщает телеканал «360».

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