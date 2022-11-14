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Самый большой каток Москвы откроют на ВДНХ 25 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Самый большой каток в Москве 25 ноября откроют на ВДНХ. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, «открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице». Ледовые дорожки катка, украшенные иллюминацией, пройдут по главной аллее, огибая фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Одновременно на катке могут находиться до 4,5 тыс. человек. площадь катка превышает 20 тыс. кв. м, а вместе с инфраструктурой она составляет 53 тыс. кв. м, пишет РИАМО.

Для гостей будут работать прокат и заточка коньков, а также проводиться занятия для желающих научиться кататься. Сергунина также отметила, что в новом сезоне на катке ВДНХ будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. За восемь лет работы эту площадку посетили 4,5 млн человек, отмечает агентство городских новостей «Москва». Каток официально признан самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.

8 ноября глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что к зиме там откроют более 20 ледовых катков. На большинстве из них собираются заливать натуральный лед, но это станет возможным только тогда, когда на улице установится стабильная минусовая температура, отмечает телеканал «360».

Ранее, 14 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало зимних заморозков в столице. По его словам, характерная зимняя погода будет устанавливаться постепенно: сначала выпадет немного снега, затем начнется похолодание. Уже в среду, 16 ноября, ночью пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до 3 см.

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