Росавиация: запрет полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 3 декабря

Ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 декабря, сообщила пресс-служба Росавиации.

Так, по-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отмечается, что ограничение будет действовать до 3:45 мск 3 декабря.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в пресс-службе.

При этом авиаперевозчикам посоветовали осуществлять перелеты по другим маршрутам. В частности, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов был продлен до 21 ноября.

Ранее, 17 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, эта мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

В августе сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.