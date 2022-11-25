Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Экономика
Отечественное вино заняло 55% российского рынка
Мир
Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС
Мир
В Белоруссии заявили об участии 160 граждан в конфликте на Украине
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Мир
Постпред РФ в Вене обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности
Мир
Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной
Мир
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Армия
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мир
Глава МВД ФРГ раскритиковала экоактивистов за акцию в аэропорту Берлина
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Происшествия
Четыре человека отравились газом в Кабардино-Балкарии

The Times узнала о ссоре Британии и Бельгии из-за пресса для ядерных боеголовок

The Times: отказ поставить пресс для ядерных боеголовок вызвал конфликт Бельгии и Британии
0
Фото: commons.wikimedia.org/CPOA(Phot) Tam McDonald
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Бельгии передать Великобритании изостатический пресс для ядерных боеголовок спровоцировал торгово-дипломатический конфликт. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет газета The Times.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

«Бельгийские власти заблокировали экспорт технологий, которые имеют решающее значение для поддержания британских сил ядерного сдерживания, несмотря на то, что обе страны являются союзниками НАТО», — говорится в публикации.

Камнем преткновения стал изостатический пресс высокого давления, использующийся в работе с радиоактивными отходами. Это оборудование от американо-бельгийской компании EPSI является одной из важных составляющих производства ядерных боеголовок в Британии.

После выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) для закупки технологий потребовалась специальная лицензия. Предполагалось, что это всего лишь формальность, которая не повлияет на сотрудничество стран, однако на данном этапе сделка была заблокирована. Инициатором стал заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, активно выступающий против ядерного оружия.

Лондон, в свою очередь, пригрозил отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью в €600 млн.

Ранее, в конце октября, отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер заявил, что Соединенное королевство уязвимо перед потенциальным ударом российских ракет большой дальности из-за отсутствия необходимой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Он также обратил внимание на то, что проводимая Россией спецоперация на Украине напомнила Западу, что ядерное оружие никуда не делось после холодной войны и ядерные державы не просто так держат его в качестве акта сдерживания.

27 октября газета Politico сообщила, что в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022