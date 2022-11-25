The Times узнала о ссоре Британии и Бельгии из-за пресса для ядерных боеголовок

Отказ Бельгии передать Великобритании изостатический пресс для ядерных боеголовок спровоцировал торгово-дипломатический конфликт. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет газета The Times.

«Бельгийские власти заблокировали экспорт технологий, которые имеют решающее значение для поддержания британских сил ядерного сдерживания, несмотря на то, что обе страны являются союзниками НАТО», — говорится в публикации.

Камнем преткновения стал изостатический пресс высокого давления, использующийся в работе с радиоактивными отходами. Это оборудование от американо-бельгийской компании EPSI является одной из важных составляющих производства ядерных боеголовок в Британии.

После выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) для закупки технологий потребовалась специальная лицензия. Предполагалось, что это всего лишь формальность, которая не повлияет на сотрудничество стран, однако на данном этапе сделка была заблокирована. Инициатором стал заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, активно выступающий против ядерного оружия.

Лондон, в свою очередь, пригрозил отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью в €600 млн.

Ранее, в конце октября, отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер заявил, что Соединенное королевство уязвимо перед потенциальным ударом российских ракет большой дальности из-за отсутствия необходимой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Он также обратил внимание на то, что проводимая Россией спецоперация на Украине напомнила Западу, что ядерное оружие никуда не делось после холодной войны и ядерные державы не просто так держат его в качестве акта сдерживания.

27 октября газета Politico сообщила, что в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.