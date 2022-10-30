В Британии заявили об уязвимости перед российскими ракетами

Великобритания уязвима перед потенциальным ударом российских ракет большой дальности из-за отсутствия необходимой системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер.

По его словам, которые приводит The Daily Telegraph, у Британии нет на вооружении систем ПВО большой дальности, которые могли бы противостоять российским ракетам большой дальности. Единственный способ защитить Лондон от таких атак — разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper, считает Стрингер.

Он также обратил внимание на то, что проводимая Россией спецоперация на Украине напомнила Западу, что ядерное оружие никуда не делось после холодной войны, и ядерные державы не просто так держат его в качестве акта сдерживания.

В конце мая об уязвимости Британии перед российским оружием рассказал эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер. Как он тогда отметил, страна неспособна перехватить или уничтожить российские баллистические ракеты, в том числе и ракетные комплексы «Кинжал» из-за отсутствия необходимого оборонительного вооружения. И это, по его словам, делает Великобританию «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

О неспособности отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета 12 октября заявили и в США. Согласно отчету конгресса, американские радары не могут справиться с этой задачей, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа.

12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от России.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты фактически поставлены на вооружение, отметил он, а также добавил, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».