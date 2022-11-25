Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили украинские танки и БТР

Военный корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в зоне проведения специальной операции и показал выполнение боевых задач расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С».

Служащие Центрального военного округа (ЦВО) ведут контрбатарейную борьбу с противником в лице украинских формирований. Для поражения стратегических целей используются 152-миллиметровые снаряды. С их помощью бойцы наносят серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ): под удар попадают не только малогабаритные машины, но и тяжелая боевая техника.

«Самый эффективный результат за суточное дежурство — поражение трех танков», — поделился старший офицер батареи с позывным «Металлург».

По приказу руководства расчеты САУ выходят на позиции и атакуют цель. Сразу после этого бойцы меняют расположение, чтобы избежать ответного удара по траектории выпущенных снарядов.

На то, чтобы занять огневую позицию, осуществить привязку к местности, навести орудия и выстрелить уходят считанные минуты. Такая скорость достигается за счет слаженной работы личного состава и, помимо прочего, позволяет сохранить жизнь артиллеристам.

Военнослужащие ЦВО отмечают, что текущие погодные условия кому-то могут мешать, но им, бывалым сибирякам, играют только на руку.

Ранее, 20 ноября, журналист «Известий» Леонид Китрарь запечатлел работу самоходной артустановки «Акация» в рамках СВО. Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарея украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления противника, опорные пункты, артиллерия, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

16 ноября служащие расчетов САУ 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о работе на передовой. По словам бойцов, их излюбленная цель — артиллерия ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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