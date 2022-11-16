Артиллеристы рассказали о работе в зоне СВО

Расчеты самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают работу в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ в среду, 16 ноября.

«Вражеская артиллерия для нас самый лакомый кусок. Мы просто обожаем по ним работать. Попадаем по ним сразу в яблочко. Враг не ожидает нас там, где мы есть», — рассказал старший наводчик САУ «Мста-С».

Военные наносят удары по выявленным огневым позициям украинских вооруженных формирований, уничтожают артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны (ПВО), пункты управления и долговременные огневые точки. После ударов боевые машины скрытно меняют позиции.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.



Ранее, 6 ноября, расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии. В рамках боевой работы расчеты гаубиц применяют фугасные, осколочно-фугасные снаряды, а также высокоточные боеприпасы.

Ранее, 31 октября, командир экипажа 152-миллиметровых САУ 2С19 «Мста-С» Валерий рассказал, что военные работают круглосуточно. В тот же день военнослужащие России силами артиллерии и авиации семь раз отбивали безуспешные атаки украинских военных и уничтожили 250 противников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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