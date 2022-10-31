Минобороны показало кадры работы САУ «Мста-С» по позициям ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» Вооруженных сил России по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы работаем в любое время, 24 часа в сутки. Мы можем работать и днем, и ночью. Мы работаем по «птичкам» (беспилотникам. ― Ред.), работаем по плановым целям», ― рассказал командир экипажа 152-миллиметровыми САУ Валерий.

Экипажи поражают преимущественно дальние цели: артиллерию противника и пехоту, минометные батареи, средства ПВО, долговременные огневые точки и пункты управления.

Он отметил высокую результативность своей батареи: «Просто мы знаем свою машину, как она работает, как она бьет. Следим за ней и четко придерживаемся тех характеристик, которые нам дают».

Наводчик боевой машины Владимир рассказал о порядке работы от наведения до непосредственного выстрела: «Командир дает установки мне. В «панораме» я устанавливаю угломер, работаем от основной точки наводки, также есть две запасные точки наводки на местности».

Далее экипаж «привязывается» к этим точкам, командир передает наводчику угломер, тот наводится, выставляет прицел, выверяет «пузырьки». Затем ― выстрел.

Ранее, 30 октября, стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они продвинулись в глубину обороны врага больше, чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

В тот же день военнослужащие России силами артиллерии и авиации семь раз отбивали безуспешные атаки украинских военных и уничтожили 250 противников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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