Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии. Кадры успешного выполнения огневых задач артиллеристов Южного военного округа в воскресенье, 6 ноября, опубликовало российское Министерство обороны.

В ходе спецоперации подразделения артиллерии огнем «Мста-С» поражают артиллерийские батареи боевиков Украины, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, выводят из строя огневые средства, вооружение и военную технику, в том числе иностранного образца.

В рамках боевой работы расчеты гаубиц применяют фугасные, осколочно-фугасные снаряды, а также высокоточные боеприпасы. Таким образом, артиллеристы на расстоянии до 30 км способны нанести существенный урон вражеским фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе.

Ранее, 31 октября, командир экипажа 152-миллиметровых САУ 2С19 «Мста-С» Валерий рассказал, что военные работают круглосуточно. В тот же день военнослужащие России силами артиллерии и авиации семь раз отбивали безуспешные атаки украинских военных и уничтожили 250 противников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».