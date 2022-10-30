ВС РФ уничтожили до 250 боевиков при атаке ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении в Харьковской области украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск. Все наступления были отбиты, уничтожено до 250 боевиков и наемных солдат. Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области», — рассказал Конашенков.

По его словам, украинские военные были отброшены на исходные позиции при помощи огня артиллерии, а также ударов авиации и действий российских солдат.

Помимо боевиков, также уничтожены шесть боевых машин пехоты, один танк, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

Накануне Конашенков сообщал, что на купянском направлении также было уничтожено более 70 украинских солдат.

26 октября Конашенков рассказал, что на купянском направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на узком фронте в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), однако они не увенчались успехом — все атаки были отражены.

Генерал-лейтенант уточнил, что в нападении участвовали 500 человек: батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников ВСУ. Российская армия уничтожила более 160 боевиков ВСУ, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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