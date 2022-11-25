Банкет, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном для европейских предпринимателей, намекает на готовность Евросоюза (ЕС) бороться за свои экономические интересы. Такую версию в среду, 23 ноября, выдвинул обозреватель CCTV.

«Политики больше, чем когда-либо, обеспокоены тем, что компании могут уйти в США, а европейская промышленная система будет опустошена», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что эти опасения возникают не на пустом месте: относительно стабильные цены на энергоносители в США и щедрые субсидии в рамках «Закона о снижении инфляции» многим кажутся привлекательными в отличие от кризиса в еврозоне.

Автор статьи предположил, что мероприятие в Елисейском дворце, вероятно, стало отчаянной попыткой Макрона удержать бизнес в Европе. Вместе с тем со стороны ЕС все чаще звучит критика в адрес Вашингтона за «торговый протекционизм».

«С начала украинского кризиса Европа последовала за Соединенными Штатами и ввела несколько пакетов санкций против России, но в итоге сама стала их главной жертвой», — пишет журналист.

По его словам, через некоторое время Европа опомнилась и даже обвинила США в нарушении принципов всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, 22 ноября Франция и Германия выступили с совместным заявлением о намерении бойкотировать «Закон о снижении инфляции», дискредитирующий экономику ЕС.

Таким образом, с учетом всех событий, ужин Макрона кажется не рядовым мероприятием, а признаком того, что Европа приняла важность стратегической автономии и теперь намерена ее обрести.

Ранее, 19 ноября, издание Politico предрекло торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории страны.

До этого, 16 ноября, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил «Известиям», что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены. Западные страны рано или поздно осознают необходимость отмены санкций, отметил он.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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