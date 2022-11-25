В Белоруссии заявили об участии 160 граждан в конфликте на Украине
МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, которые приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
«Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий. На самом деле, как только им пришлось участвовать в боевых действиях, половина разбежалась, кто-то уже погиб. Эта цифра очень и очень условная», — заявил Кубраков.
Кроме того, он уточнил, что МВД Белоруссии привлекает к ответственности тех, кто распространяет информацию о том, как попасть на территорию Украины и принять участие в боевых действиях.
Ранее, 23 ноября, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Лукашенко призвал остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров. Однако он усомнился в том, что Украине позволят это сделать. Лукашенко также обратил внимание на прямую вовлеченность стран Запада в конфликт, а также активные попытки втянуть в него Белоруссию.
В октябре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад всеми способами подталкивает Украину к продолжению конфликта и пытается втянуть в него Белоруссию. По его словам, Минск не нацелен на это и всегда решал все вопросы только миром, переговорами и диалогом.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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