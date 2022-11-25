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В Белоруссии заявили об участии 160 граждан в конфликте на Украине

В МВД Белоруссии установили около 160 граждан, участвующих в конфликте на Украине
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Фото: ТАСС/Сергей Шелег
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МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, которые приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

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«Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий. На самом деле, как только им пришлось участвовать в боевых действиях, половина разбежалась, кто-то уже погиб. Эта цифра очень и очень условная», — заявил Кубраков.

Кроме того, он уточнил, что МВД Белоруссии привлекает к ответственности тех, кто распространяет информацию о том, как попасть на территорию Украины и принять участие в боевых действиях.

Ранее, 23 ноября, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Лукашенко призвал остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров. Однако он усомнился в том, что Украине позволят это сделать. Лукашенко также обратил внимание на прямую вовлеченность стран Запада в конфликт, а также активные попытки втянуть в него Белоруссию.

В октябре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад всеми способами подталкивает Украину к продолжению конфликта и пытается втянуть в него Белоруссию. По его словам, Минск не нацелен на это и всегда решал все вопросы только миром, переговорами и диалогом.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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