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В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»

Читатели Der Spiegel признали бесполезность санкций после запуска автозавода «Москвич»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Возрождение автозавода «Москвич» свидетельствует о низкой эффективности санкций в отношении РФ. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Der Spiegel.

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По мнению аудитории, запуск предприятия стал очередным доказательством того, что российская экономика способна развиваться даже в условиях серьезного давления извне.

«Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи», — написал пользователь с ником MrEchoBravo.

Другой комментатор поделился своим опытом использования «Москвича» и отметил, что это качественный и надежный автомобиль без излишеств.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что на автозаводе «Москвич» запустили серийное производство одноименного кроссовера. Отмечается, что возобновление сборок на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек.

«Москвич 3» — это легковой автомобиль высокой проходимости, оснащенный бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Продажи автомобиля в Москве и ЦФО начнутся в декабре этого года.

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра, от Санкт-Петербурга до Красноярска.

Кроме того, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

В марте 2022 года компания Renault объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичное предприятие «Рено Россия» перешло в собственность столичного правительства. Сейчас завод переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». На заводе планируется производить электромобили.

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