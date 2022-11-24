Эндокринолог рассказала об опасности злоупотребления чаем

Чай не только обладает полезными свойствами, но и может нанести вред организму при чрезмерном употреблении. О том, какими именно последствиями это может грозить, «Газете.ру» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

По ее словам, черный чай в больших количествах может привести к разрушению зубов и костей.

«Накопление в костях фтора, который поступает с чаем, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза», — объясняет врач.

Бинатова отметила, что чрезмерное употребление чая оказывает негативное влияние и на нервную систему, может спровоцировать бессонницу. Также переизбыток этого продукта чреват снижением уровня железа в организме, так как он ухудшает усвоение этого микроэлемента организмом.

Врач отметила, что употребление большого количества чая противопоказано при сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических заболеваниях печени, почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 4–5 чашек чая», — заключила Бинатова.

Ранее, 24 октября, в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова предупредила об опасности «скрытой» соли в рационе. Врач отметила, что хлорид натрия участвует во многих обменных процессах, поэтому без соли организм не способен функционировать. Однако избыток соли может привести к развитию различных заболеваний — от ожирения до остеопороза.