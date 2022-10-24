Врач рассказала об опасности «скрытой» соли в рационе

Без соли организм человека не способен функционировать, так как хлорид натрия участвует во многих обменных процессах. Однако избыток соли может привести к развитию различных заболеваний — от ожирения до остеопороза. Об этом в беседе с «Известиями» 24 октября предупредила заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

Как пояснила специалист, хлорид натрия связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов, обеспечивает переваривание пищи. Кроме того, соль способствует здоровой гидратации и электролитному балансу в теле, а также помогает в формировании условий для существования эритроцитов.

По словам Поповой, в различных видах и объемах соль содержится практически во всех продуктах. При этом около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на так называемую скрытую соль — ту, что содержится в обработанных пищевых продуктах (хлеб, печенье, колбасы и так далее).

В то же время только 20% от общего количества потребляемой нами соли приходится непосредственно на саму соль, которую добавляют в процессе приготовления пищи или за столом. Большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах, что стоит учитывать людям на бессолевой диете.

Врач предупредила, что соль стимулирует мозг так же, как сигареты и наркотики. Таким образом, чем больше вы едите соленой пищи, тем сильнее вы ее хотите.

«Основной риск — рост артериального давления (риск сосудистых катастроф). От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов», — предостерегла Попова.

Кроме того, по мере накопления натрия организм удерживает воду, чтобы разбавить натрий, в результате чего увеличивается как количество жидкости, окружающей клетки, так и объем крови в кровотоке. Увеличенный объем крови означает больше работы для сердца и большее давление на кровеносные сосуды.

Также переизбыток соли приводит к задержанию жидкости в организме, что может стать причиной появления скрытых отеков. В то же время соль препятствует расщеплению собственных жиров, тем самым способствуя набору веса. При избыточном потреблении натрия организм вынужден выводить его с мочой, вместе с которой выводится и кальций, что может привести к дефициту этого вещества.

«Соль повышает выработку соляной кислоты, что может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное потребление соли также повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких», — предупредила эксперт.

По ее словам, физиологической нормой для человека считается употребление 5 г соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более 1 г соли в день (если врач не предписал по-другому). При этом некоторые болезни требуют бессолевой диеты или рациона с очень ограниченным содержанием соли. К ним относятся болезни почек, энурез или воспаление почечных клубочков, ожирение, отеки, некоторые болезни сердца и сосудов, гипертония.

11 октября врач-гастроэнтеролог Светлана Доможирова рассказала, что вещество капсаицин в составе острого перца способно убить некоторые раковые клетки. Кроме того, благодаря капсаицину снижается накопление холестерина на стенках сосудов, а также он борется с вредными бактериями, которые могут попасть в организм вместе с едой.