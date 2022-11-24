Jeep снабдил кроссовер Compass новым турбомотором

Компания Jeep обновила модельный ряд двигателей кроссовера Compass для американского рынка. Машина 2023 модельного года будет оснащаться новой двухлитровой наддувной четверкой, которая знакома по другим моделям концерна Stellantis, в который входит Jeep, сообщило 24 ноября издание «Авторевю».

Кроссоверу Compass достался вариант мотора с отдачей 203 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Такая версия двигателя агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией Active Drive 4×4. Так теперь будет оснащаться базовая версия машины для американского рынка. Атмосферных моторов и переднеприводных версий для США у Compass больше не будет. На новый мотор «перейдет» и специальная внедорожная версия Jeep Compass — Trailhawk.

К смене силового агрегата приурочили другие изменения у машины. Появился новый типоразмер колес. Начиная с базовой версии автомобилю положены 17-дюймовые шины. Медиасистема Uconnect 5 лишилась начальной версии с экраном на 8,4 дюйма и теперь штатно располагает дисплеем диагональю 10,1 дюйма. Среди опций появился «полуавтопилот» для езды по трассам Highway Assiat, его появление компания анонсировала еще в 2021 году. Продажи модернизированных Jeep Compass в США начнутся в первом квартале 2023 года.

1 ноября концерн Stellantis, в который входит и Jeep, сообщил, что прекращает производство внедорожников марки в Китае из-за низкого спроса. Выпуском машин занималось совместное предприятие GAC-Stellantis. В концерне сообщили, что компания продолжит обслуживать действующих и будущих владельцев Jeep в Китае и марка останется на местном рынке. С начала 2022 года китайцы приобрели всего 1,8 тыс. экземпляров Jeep Cherokee и Compass.