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Jeep снабдил кроссовер Compass новым турбомотором
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Jeep снабдил кроссовер Compass новым турбомотором

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Фото: stellantisnorthamerica.com
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Компания Jeep обновила модельный ряд двигателей кроссовера Compass для американского рынка. Машина 2023 модельного года будет оснащаться новой двухлитровой наддувной четверкой, которая знакома по другим моделям концерна Stellantis, в который входит Jeep, сообщило 24 ноября издание «Авторевю».

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Кроссоверу Compass достался вариант мотора с отдачей 203 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Такая версия двигателя агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией Active Drive 4×4. Так теперь будет оснащаться базовая версия машины для американского рынка. Атмосферных моторов и переднеприводных версий для США у Compass больше не будет. На новый мотор «перейдет» и специальная внедорожная версия Jeep Compass — Trailhawk.

К смене силового агрегата приурочили другие изменения у машины. Появился новый типоразмер колес. Начиная с базовой версии автомобилю положены 17-дюймовые шины. Медиасистема Uconnect 5 лишилась начальной версии с экраном на 8,4 дюйма и теперь штатно располагает дисплеем диагональю 10,1 дюйма. Среди опций появился «полуавтопилот» для езды по трассам Highway Assiat, его появление компания анонсировала еще в 2021 году. Продажи модернизированных Jeep Compass в США начнутся в первом квартале 2023 года.

1 ноября концерн Stellantis, в который входит и Jeep, сообщил, что прекращает производство внедорожников марки в Китае из-за низкого спроса. Выпуском машин занималось совместное предприятие GAC-Stellantis. В концерне сообщили, что компания продолжит обслуживать действующих и будущих владельцев Jeep в Китае и марка останется на местном рынке. С начала 2022 года китайцы приобрели всего 1,8 тыс. экземпляров Jeep Cherokee и Compass.

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