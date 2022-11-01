В Китае ликвидируют производство автомобилей Jeep

Концерн Stellantis, в который входит и Jeep, намерен прекратить производство внедорожников в Китае из-за низкого спроса. Выпуском машин занималось совместное предприятие GAC-Stellantis. Об этом 1 ноября сообщило издание Motor.

Совместное предприятие с китайской Guangzhou Automobile Group (GAC), которое было основано в 2010 году и занималось выпуском Jeep для местного рынка, больше не будет выпускать внедорожники известной американской марки.

Специалисты отметили, что СП подало заявление о банкротстве, так как его долги достигли 111% от стоимости активов. Завод по выпуску Jeep Cherokee и Compass в Китае закроют, однако эти модели останутся на рынке — их будут поставлять из-за рубежа.

Закрытие совместного с GAC предприятия не отразится на будущих финансовых показателях Stellantis, так как концерн еще в первой половине 2022 года списал все инвестиции, связанные с китайским заводом по выпуску Jeep.

В Stellantis сообщили, что компания продолжит обслуживать действующих и будущих владельцев Jeep в Китае и марка останется на местном рынке. С начала 2022 года китайцы приобрели всего 1,8 тыс. экземпляров Jeep Cherokee и Compass.

25 октября стало известно, что компания Jeep представила в Европе компактную модель Avenger с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Поскольку Jeep Avenger делит платформу CMP c Peugeot 2008, DS 3 и Opel Mokka, то базовый силовой бензиновый агрегат заимствован у этих автомобилей. Под капотом машины будет работать трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 из семейства PureTech, который выдает 100 л.с., а в пару к нему обещана только шестиступенчатая механика. Бензиновый Jeep Avenger пока доступен для заказа в Италии и Испании, причем, как и в случае с электромобилем, предложена только самая богатая комплектация — First Edition.