В России дилеры начали предлагать новые Ford Mondeo

Российские дилеры начали предлагать в РФ новые Ford Mondeo, предназначенные для китайского рынка. Об этом 24 ноября сообщил сайт «Газета.Ru».

Российские дилеры приступили к поставке в РФ автомобили Ford Mondeo 2022 года выпуска. Цена на авто с бензиновым мотором начинается от 2,7 млн рублей. Модель, оснащенная гибридной силовой установкой, сделанная на базе двухлитрового мотора, обойдется в 3,1 млн рублей.

Особенностью машины является наличие в салоне экрана диагональю 43 дюйма, в котором объединены приборная панель и дисплей системы мультимедиа. Переднеприводные автомобили представлены в версии, которая включает в себя бензиновый полуторалитровый двигатель мощностью 165 л.с., который работает с автоматической коробкой передач. Гибридная силовая установка сделана на базе двухлитрового мотора.

Компания Ford прекратила выпуск седана Mondeo в США и Европе в начале 2022 года. Последний экземпляр был сделан на испанском заводе компании, но это не коснулось китайского рынка, где модель по-прежнему производится на совместном предприятии Changan-Ford. Специалисты напомнили, что в Китае в начале 2022 года дебютировал седан пятого поколения модели, который и начали ввозить в Россию.

15 ноября стало известно, что Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в РФ в октябре текущего года. Модель на российском вторичном рынке была куплена в количестве 9804 экземпляра. «Автостат» отметил, что Ford Focus был самым популярным автомобилем с пробегом в 2021 году, но с прошлого декабря по сентябрь нынешнего года этот титул перешел к Lada-2114, однако в октябре 2022 года отечественный хетчбэк с результатом 9572 единицы опустился на второе место.