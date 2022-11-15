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Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в РФ в октябре

«Автостат»: Ford Focus стал у россиян самой популярной машиной с пробегом в октябре
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Фото: drom.ru
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Среди всех подержанных автомобилей в октябре текущего года россияне чаще всего приобретали Ford Focus. Об этом 15 ноября сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты подсчитали, что в октябре 2022 года эта модель на российском вторичном рынке была куплена в количестве 9804 экземпляра.

Агентство отметило, что Ford Focus был самым популярным автомобилем с пробегом в 2021 году, но с прошлого декабря по сентябрь нынешнего года этот титул перешел к Lada 2114, однако в октябре 2022 года отечественный хэтчбек с результатом 9572 единицы опустился на второе место.

Затем в рейтинге самых продаваемых авто с пробегом оказались два «корейца» — Hyundai Solaris и Kia Rio, которые в октябре разошлись тиражом в 9049 и 8949 подержанных машин соответственно.

Замкнул пятерку лидеров седан Lada 2107 (8240 штук). За второй месяц осени текущего года в России было куплено в общей сложности 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 23,8% меньше, чем в октябре 2021 года.

10 ноября Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) назвало автомобили Lada, меньше всего теряющие в цене. Согласно отчету, среди легковых автомобилей Lada лидером по сохранности остаточной стоимости через три года эксплуатации стала Lada Granta, которая сохранила 83,7% от первоначальной цены. На втором месте автомобили семейства Lada Niva Legend. Классический внедорожник за три года эксплуатации удержал 82,8% цены нового авто. Третье место за вездеходом Niva Travel, чья остаточная стоимость была зафиксирована на отметке 79,7%.

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