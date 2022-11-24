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В России появилось мобильное приложение для незрячих для просмотра кино

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке Минкультуры разработал приложение для незрячих «Особый взгляд». Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве культуры России 24 ноября.

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Приложение поможет незрячему пользователю смотреть фильмы в кинозале или на любом домашнем устройстве, в том числе через онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы.

«Наше приложение — не просто цифровое решение для незрячих, это уникальный инструмент содействия культурному развитию людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов, выходящих в российский прокат», — отметила директор фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

По ее словам, фонд вложил в реализацию проекта 5 млн рублей.

«Ключевая часть в разработке — технология синхронизации аудиодорожки тифлокомментария (лаконичное описание предмета, пространства, действия, которые непонятны незрячему без специальных словесных пояснений) со звуковой дорожкой фильма», — сказала она.

Как уточнила Мухомеджан, была достигнута договоренность о передаче всех новых тифлокомментариев к российским фильмам в приложение.

«Фактически это значит, что весь прокат российских фильмов наконец-то станет доступен незрячим людям и мы сможем говорить, что в киноиндустрии действительно развивается инклюзия и дружелюбный подход по отношению к людям с особыми потребностями», — подчеркнула она.

В то же время эксперт по невизуальной доступности, руководитель отдела разработки фонда «Искусство, наука и спорт» Павел Обиух объяснил, что приложение полностью адаптировано под работу смартфонов с программами экранного доступа, которые озвучивают незрячим людям что на экране и помогают пользоваться всеми функциями гаджетов.

20 июля президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» пообещал девушке в инвалидном кресле помочь с реализацией разработанного ею приложения-навигатора для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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