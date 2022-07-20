Путин пообещал помочь в реализации в РФ приложения для помощи инвалидам

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» 20 июля пообещал девушке в инвалидном кресле с реализацией разработанного ею приложения-навигатора для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Вспомнил поговорку — «все гениальное — просто». У вас простая идея, но в высшей степени важная. Обязательно поговорю на этот счет с Хуснуллиным (Маратом Хуснуллиным, зампредом правительства РФ. — Ред.) и сделаем все, чтобы идею вашу поддержать. Мы с вами свяжемся в ближайшее время», — заявил российский лидер.

20 июня Путин поручил правительству представить предложения по льготам на перелеты детям-инвалидам, направляющимся на лечение. Финансовые послабления должны затрагивать детей-инвалидов, у которых имеются противопоказания к перевозкам железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования на лечение.

6 апреля кабинет министров утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Они заменили действующий до 1 июля упрощенный порядок, введенный из-за распространения COVID-19.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Законопроектом предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний.