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Рогов подтвердил обнаружение схрона со взрывчаткой и оружием в храме в Бердянске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Бердянске в грекокатолическом храме обнаружен схрон со взрывчаткой, оружием и боеприпасами. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в четверг, 24 ноября.

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«Хранение осуществлялось в ведрах с жидкой штукатуркой», — говорится в Telegram.

Ранее в этот день «Известия» писали, что сотрудники Росгвардии задержали украинских священников, у которых были обнаружены взрывчатка, детонаторы и пистолеты. Тайник удалось найти только благодаря металлоискателю.

Пастырь Иван Левицкий отрицает причастность к хранению оружия, перекладывая ответственность на коллегу Богдана.

Неизвестно, планировали ли служители что-то делать с оружием или церковь стала лишь местом хранения.

В библиотеке храма оказались множество книг, связанных с украинской повстанческой армией, а также литература священников, служивших гитлеровскому режиму в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает телеканал «Звезда».

24 октября схрон с боеприпасами обнаружили в городе Алешки в Херсонской области. По данным силовиков, тайник оборудовал 53-летний военнослужащий, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне киевских властей.

12 октября в Херсоне сотрудники экстренных служб обнаружили тайник, который оборудовал сотрудник Службы безопасности Украины. В схроне находились оружие и военная форма образца НАТО с флагом США.

В конце октября сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе, передает RT.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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