Карта спецоперации на Украине 24 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 23 ноября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

В ведомстве отметили, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска сорвали атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили до 60 украинских военных, на краснолиманском направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля, а упреждающий удар артиллерии РФ по ВСУ сорвал попытку атаки противника в Запорожской области, уничтожено более 50 украинских военных.

Также ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ AN/TPQ-50 в Херсонской области и поразили установку РСЗО «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.