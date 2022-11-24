Глава Bonduelle объснил нежелание прекращать работу компании в РФ

Французская компания Bonduelle, изготавливающая овощные консервы, заявила, что не собирается уходить из России, так как в стране находятся производства, которые снабжают государства Центральной Азии. Об этом 24 ноября заявил генеральный директор компании Гийом Деброс.

«Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там [в России] расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный», — рассказал он в эфире французского телеканала BFM Business.

Дебром добавил, что не видит никаких этических проблем в работе производств на территории России, так как миссия компании заключается в том, чтобы кормить людей, а не «воевать против России, Казахстана и Центральной Азии».

Он также отметил, что компания полностью соблюдает все международные санкции, однако продолжать работу в таких условиях становится тяжелее.

В середине октября стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Как рассказали «Известиям» в «Союзмолоко», несмотря на заявление, компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции.

19 октября в консалтинговой компании NF Group «Известиям» сообщили, что с начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявили более 180 брендов. При этом также растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли от $200–240 млрд.