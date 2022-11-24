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Появились кадры «дворца» подозреваемого в хищении 15 млн из гособоронзаказа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжение «Известий» поступили фотографии из особняка директора ростовской компании «Звезда-Стрела» Владимира Масленского, которого подозревают в хищении 15 млн рублей из средств государственного оборонного заказа.

По словам источника, обыск по месту жительства Масленского проводили сотрудники ФСБ. Оказалось, что он живет в огромном особняке, выстроенном и обставленном в царском стиле.

В интерьере дома фигуранта изобилует золотой цвет, на стенах висят его портреты и даже имеется собственный символ власти.

Следователи также обнаружили большую коллекцию холодного оружия, при этом, как следует из фото, сабли и мечи находятся в специальной витрине. В оружейном сейфе хранились патроны и несколько ружей.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе обыска у Масленского обнаружена и изъята крупная сумма наличных. Во дворе «дворца» находятся пруд с золотыми рыбками и бассейн.

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23 ноября в ФСБ сообщили, что военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 15 млн рублей руководителями предприятия «Звезда-Стрела», расположенного в Таганроге и аккредитованного в регионе военного представительства Минобороны России.

В июле 2021 года руководитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

21 июля 2021 года Ессентукский городской суд арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

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