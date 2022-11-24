Лаврентьев указал на отсутствие нужды менять меморандум с Турцией по Сирии

Потребность в пересмотре меморандума с Турцией по Сирии отсутствует, все договоренности остаются в силе, рассказал 24 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в беседе с «РИА Новости».

«Нет, пересматривать необходимости нет. Договоренности все прописаны, они действующие. Необходима просто, как говорится, добрая воля нахождения таких мирных развязок», — рассказал он, отвечая на вопрос о возможном пересмотре соглашения.

Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона делает всё возможное для выполнения обязательств по этому меморандуму, согласно тексту которого курдские отряды самообороны с территории Сирии не должны предпринимать провокационные действия в отношении Турции, а также должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны.

Спецпредставитель президента добавил, что заявления о невыполнении Россией своих обязательств не соответствуют действительности. Он также отметил, что как раз не выполнена часть обязательств, осуществление которых должна была обеспечить турецкая сторона. В частности, это вывод незаконных вооруженных формирований «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Сирийской национальной армии» за трассу M-4, на север.

«Но, как мы знаем, до сих пор эти обязательства турецкая сторона выполнить не может. Тоже надеемся, что со своей стороны Турция все-таки приложит все усилия для того, чтобы выполнить свою часть обязательств», — резюмировал Лаврентьев.

Ранее, 21 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что РФ не выполняет своих антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке. Турецкий лидер напомнил о договоренности с российской стороной, достигнутой в Сочи в 2019 году, по очистке региона от террористов. Таковыми Анкара считает курдские вооруженные формирования.

В воскресенье, 20 ноября, Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.