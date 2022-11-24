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В МККК назвали ужасным видео с убийством российских военных

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Фото: Соцсети
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Красному Кресту известно о видеозаписи с предполагаемым убийством российских военных, оно «ужасное». Однако организация не будет проводить своего расследования. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

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«Да, мы знаем об этом видео. И, конечно же, видео ужасное, но мы не можем это комментировать и делать какие-либо выводы — всё это мы обсуждаем конфиденциально. Нас там явно не было, потому у нас нет никакой другой информации, помимо той, что доступна сегодня публично. Мне нужно внести уточнение. МККК не является следственной организацией, мы не проводим расследования. Я говорю это, потому что были сообщения об этом и ожидания», — уточнил директор комитета.

Он отметил, что, согласно со статьей 41 первого дополнительного протокола к Женевской конвенции, «которая применяется в случае международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также согласно обычному международному гуманитарному праву — лицо, которое признано или которое в сложившихся обстоятельствах должно быть признано военным, более не принимает участия в боевых действиях, не может быть объектом нападения».

Видеозапись, на которой видны российские солдаты и следы крови вокруг них после предположительного убийства, была опубликована 12 ноября. Место действия, как выяснили журналисты New York Times (NYT) — район села Макеевка Луганской Народной Республики.

Газета подтвердила подлинность видеозаписей убийства, уточнив, что на ней 11 российских военнослужащих. Издание сравнило видео с предоставленными американской компанией Maxar Technologies спутниковыми снимками. Однако NYT уточнила, что не может установить, при каких обстоятельствах погибли люди, сдавшиеся в плен.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Видео ужасное, но мы не можем это комментировать»

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