В Балашихе произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе

В Балашихе в четверг, 24 ноября, произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе.

По информации «Известий», огонь перекинулся на деревянные склады. 15 человек были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.

В настоящий момент сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар, пострадавших нет. Согласно предварительным данным, площадь возгорания превысила 750 кв. м.

Накануне в Перми загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Согласно данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.