Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула собак

По информации «Известий», к внесению в Госдуму подготовлен законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». Документом предлагается ввести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».

За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение и не прописаны практически нигде», — отмечают авторы в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и на других животных подкрепляются данными Роспотребнадзора.

«Из года в год число таких нападений не снижается. Так в 2022 году их было зафиксировано более 42 тыс.», — уточняется в пояснительной записке.

В связи с этим авторы инициативы предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по указанному составу, а также ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев.

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Дело укуса: в РФ хотят ввести штраф за неправильный выгул собак