Токаев выступил за совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска «формулы мира» между Россией и Украиной, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было «подорвано», — приводятся слова Токаева на официальном сайте главы Казахстана.

Он также отметил, что нельзя допустить того, чтобы «братские русский и украинский народы» разошлись по сторонам на десятки-сотни лет с взаимными обидами друг к другу.

О необходимости остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров во время саммита ОДКБ 23 ноября также высказался белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако он усомнился в том, что Украине позволят это сделать.

При этом он обратил внимание на прямую вовлеченность стран Запада в конфликт, а также активные попытки втянуть в него Белоруссию.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем принял президент России Владимир Путин.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.